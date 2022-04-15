Оренбург, 15 апреля, 2022, 11:54 — ИА Регнум. В Оренбургской области за сутки, 14 апреля, госпитализированы 25 пациентов с коронавирусной инфекцией. Днем ранее суточный показатель госпитализаций составлял 34 случая. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Сегодня, 15 апреля, в стационарах находятся 224 человека. Состояние 66 пациентов оценивается как тяжелое. Шестеро оренбуржцев пребывают на искусственной вентиляции лёгких, еще 148 – получают кислородную поддержку.

С начала пандемии в регионе выявили 213 572 заражения коронавирусом, в том числе 135 – за прошлые сутки. От коронавирусной инфекции скончался 3931 человек. Оправились от болезни 207 166 человек.