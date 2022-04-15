Бразилиа, 15 апреля, 2022, 12:00 — ИА Регнум. Президент Бразилии Жаир Болсонару выступил 14 апреля в защиту закупок армией виагры, ботокса, таблеток для облысения и протезов половых органов. Об этом сообщает новостное агентство Brasil de Fato.

FAMÍLIA BOLSONARO Жаир Болсонару

«Виагра используется при повышенном давлении, а ботокс — это лекарство против неврологических патологий и спазмов, — Болсонару раскритиковал прессу за проведенное ею расследование. — Я был расстроен не как капитан армии, а как гражданин Бразилии тем, что некоторые СМИ напали на вооружённые силы. Эй, журналисты, успокойтесь, ради бога. Между прочим, виагра используется при высоком давлении».

Скандал разразился после того, как журналисты обнаружили в списке закупок за 2020 и 2021 год пункты о приобретении 35 тысяч таблеток препарата для лечения эректильной дисфункции, а также лекарств для лечения облысения, ботокса и протезов мужских половых органов.