Париж, , 11:51 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что возможно поручит формирование нового правительства представителю левых сил, сообщает France info.

Эммануэль Макрон Pablo Tupin-Noriega

В заключение своего интервью Эммануэль Макрон заявил, что не исключает назначения премьер-министра из числа левых сил в случае победы.

Президент обещает объединить «все таланты», которые продолжат присоединяться к нему во время второго тура выборов, высоко оценивая заслуги своего министра бюджета Оливье Дюссопа.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что застрявшие в Сирии дети французских джихадистов будут репатриированы.

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