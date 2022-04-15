Макрон допустил назначение левого политика на пост премьер-министра
Париж, 15 апреля, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что возможно поручит формирование нового правительства представителю левых сил, сообщает France info.
Pablo Tupin-Noriega
Эммануэль Макрон
В заключение своего интервью Эммануэль Макрон заявил, что не исключает назначения премьер-министра из числа левых сил в случае победы.
Президент обещает объединить «все таланты», которые продолжат присоединяться к нему во время второго тура выборов, высоко оценивая заслуги своего министра бюджета Оливье Дюссопа.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что застрявшие в Сирии дети французских джихадистов будут репатриированы.