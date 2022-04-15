Шебекинский район, Белгородская область, 15 апреля 2022, 12:03 — REGNUM Завершаются ремонтные работы повреждённого железнодорожного полотна в Шебекинском горокруге Белгородской области, сообщили 15 апреля губернатор Вячеслав Гладков.
Глава региона поделился с подписчиками телеграм-канала видеороликом – по восстановленным путям открыто движение. Правда, позже его удалил.
Как сообщало ИА REGNUM, фрагмент полотна, по которому ездит рельсовый автобус Белгород – Нежеголь был повреждён 12 апреля.
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