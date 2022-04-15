Шебекинский район, Белгородская область, , 12:03 — REGNUM Завершаются ремонтные работы повреждённого железнодорожного полотна в Шебекинском горокруге Белгородской области, сообщили 15 апреля губернатор Вячеслав Гладков.

Восстановленные пути Телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Глава региона поделился с подписчиками телеграм-канала видеороликом – по восстановленным путям открыто движение. Правда, позже его удалил.

Как сообщало ИА REGNUM, фрагмент полотна, по которому ездит рельсовый автобус Белгород – Нежеголь был повреждён 12 апреля.

Читайте ранее в этом сюжете: Бастрыкин запросил доклад о повреждении путей под Белгородом