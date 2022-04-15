Под Белгородом восстановили повреждённые железнодорожные пути
Шебекинский район, Белгородская область, 15 апреля, 2022, 12:03 — ИА Регнум. Завершаются ремонтные работы повреждённого железнодорожного полотна в Шебекинском горокруге Белгородской области, сообщили 15 апреля губернатор Вячеслав Гладков.
Телеграм-канал Вячеслава Гладкова
Восстановленные пути
Глава региона поделился с подписчиками телеграм-канала видеороликом – по восстановленным путям открыто движение. Правда, позже его удалил.
Как сообщало ИА REGNUM, фрагмент полотна, по которому ездит рельсовый автобус Белгород – Нежеголь был повреждён 12 апреля.