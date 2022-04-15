Ростов-на-Дону, , 11:49 — REGNUM Следственный комитет России располагает подтверждениями того, что украинские силовики запрещали мирным жителям покидать Мариуполь. Об этом 15 апреля сообщили в пресс-службе СК России.

Эмблема СК РФ

Данная тема обсуждалась на совещании, которое провёл в Ростове-на-Дону глава СК Александр Бастрыкин.

«В ходе допросов беженцев получены данные, что начиная с февраля 2022 года представители ВСУ и националистических батальонов под угрозой применения насилия запрещали жителям Мариуполя покидать город, минировали дороги, производили обстрелы из стрелкового вооружения автомобильных колонн, пытавшихся выехать из города», — говорится в информации Следственного комитета.

Также следователи получили подтверждения того, что украинские войска устанавливали в жилых кварталах РЗСО «Град», использовали для укрытий социальные объекты, обстреливали гражданские объекты.