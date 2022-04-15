Санкт-Петербург, 15 апреля, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Кредитор требует с судостроительного завода «Пелла» из Ленинградской области почти 22 млн рублей. Дело пока арбитраж Санкт-Петербурга и Ленинградской области не принял к производству и слушания не назначил, передаёт ИА REGNUM.

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Истцом в споре выступает АО «Таганрогский научно-исследовательский институт связи». Он требует взыскать с ответчика 21 910 776,87 рубля, но детали дела ещё не сообщались.

Напомним, ранее «Пелла» получила иск на 14,6 млн рублей от АО «Концерн «Научно-производственное объединение «Аврора». Иск заслушают 28 апреля.

Также претензии к судостроителям имеет АО «Кронштадтский морской завод», которое взыскивает 4,2 млн рублей. Слушания назначены на 31 мая.