Иркутск, 15 апреля, 2022, 11:48 — ИА Регнум. В Иркутске стартовала подготовка площадки для установки стелы «Иркутск – город трудовой доблести». Как сообщает пресс-центр городской мэрии, её установят внутри транспортной развязки на пересечении улиц Байкальской и Ширямова, проспекта Маршала Жукова и плотины ГЭС.

Администрация Иркутска Иркутск. Установка стелы «Город трудовой доблести»

Монумент высотой 31 метр будет состоять из двух частей. На нижней части разместят панно с фотографиями времен Великой Отечественной войны. На 25-метровом шпиле — изображение герба РФ и герба города. Прилегающую территорию благоустроят, сделают дорожки, подсветку.

«Для лучшего восприятия стелы предусмотрено устройство кургана высотой около двух метров. Прилегающую территорию благоустроят. Предусмотрены организация пешеходных дорожек, озеленение и установка малых архитектурных форм. Подходы к стеле будут осуществляться со сторон существующих наземных переходов. Кроме этого, запланированы работы по устройству декоративной архитектурной подсветки, — пояснил первый заместитель мэра города Иркутска Андрей Южаков.

Как сообщало ИА REGNUM, решение о присвоении Иркутску звания «Город трудовой доблести» было принято летом 201 года в ходе заседания оргкомитета «Победа», которое провёл президент России Владимир Путин.

Помимо столицы Приангарья, такой почести за значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов также удостоились: Нижний Новгород, Челябинск, Екатеринбург, Самара, Пермь, Нижний Тагил, Саратов, Омск, Казань, Магнитогорск, Новосибирск, Ярославль, Ижевск, Уфа, Томск, Ульяновск, Новокузнецк, Боровичи и Иваново.

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