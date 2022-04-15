Пермь, 15 апреля, 2022, 11:48 — ИА Регнум. В ковидные госпитали Пермского края за сутки, 14 апреля, поступило 70 пациентов. Это на 28 больше, чем днем ранее, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

В настоящее время в больницах лечение получают 518 человек. Из них 60 человек находятся в тяжелом состоянии. К аппаратам ИВЛ подключены 15 пермяков.

С начала пандемии в регионе зарегистрирован 363 891 носитель коронавируса. За 14 марта отмечено 242 случая заражения. Число жертв заболевания в Прикамье достигло 8717. Выздоровели 353 112 человек.