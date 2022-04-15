Париж, 15 апреля, 2022, 11:47 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен выступила за прекращение сотрудничества Парижа и Берлина в сфере производства оружия. Об этом она сообщила в интервью телеканалу BFMTV.

Иван Шилов ИА REGNUM Марин Ле Пен

«С чем я хочу покончить, так это с промышленным сотрудничеством в области вооружений. Причина очень проста — в действительности у Германии совершенно радикально отличающееся видение, радикально отличная от нашей философия», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен выступила с предложением для стран, которым выгодны определенные российские санкции: они могли бы «внести свой вклад» в пользу пострадавших от их решений людей.