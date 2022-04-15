Красноярск, 15 апреля, 2022, 11:45 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Красноярском крае ликвидировали шесть лесных пожаров на площади 101,1 га. Об этом ИА REGNUM сообщили 15 апреля в краевом минлесхозе.

Https://78.mchs.gov.ru Лесной пожар

В министерстве уточнили, что очаги возгораний действовали в Березовском, Краснотуранском, Минусинском, Новоселовском, Уярском и Шушенском районах.

В тушении принимали участие 187 человек, было задействовано 26 единиц спецтехники. Два воздушных судна привлекались на авиапатрулирование, доставку сил и средств к очагам возгораний.

В большинстве случаев огонь перешёл на лес с земель иных категорий. Таковы предварительные данные краевого минлесхоза.

На утро 15 апреля в регионе было зарегистрировано действующих лесных пожаров.

Читайте также: В 15 муниципалитетах Красноярского края ввели особый противопожарный режим

Как сообщало ИА REGNUM, с 15 апреля на юге Красноярского края действует особый противопожарный режим.