Москва, 15 апреля, 2022, 11:45 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в России с коронавирусом госпитализированы 2 867 человек. Это более чем на 8% меньше показателя предыдущего дня, когда в больницы с диагнозом COVID-19 попал 3 131 пациент. Такие данные предоставили 15 апреля в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Отметим, что снижение числа госпитализаций отмечено в 50 регионах страны.

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В общей сложности за 24 часа в стране было выявлено 11 432 случая инфицирования COVID-19, днём ранее этот показатель составил 11 348 случаев.

За сутки в России скончался 261 человек с коронавирусной инфекцией, выздоровели 19 523 пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 13 апреля в России был госпитализирован 3131 человек с COVID-19. В общей сложности за сутки было выявлено 11 348 случаев инфицирования COVID-19, накануне — 11 754.