Казань, 15 апреля, 2022, 11:45 — ИА Регнум. В Татарии за сутки выявили 249 случаев заражения коронавирусом, накануне подтвердили 250 тестов на COVID-19. По данным общероссийского оперативного штаба на 15 апреля, в республиканские больницы за минувший день доставили 63 ковид-пациента.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего в Татарии зарегистрировано 141 123 случая заражения коронавирусом, выздоровели 134 979 пациентов, скончались 1934 человека. Больничный за сутки закрыли 250 пациентов, умерли пять человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии повторно привиты от коронавируса 288 845 жителей.

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