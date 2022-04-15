Москва, , 11:45 — REGNUM Школьники из Донецкой и Луганской народных республик, обучающиеся в российских школах, получат аттестаты девятых и 11-х классов на основании текущих оценок. Об этом в эфире «Первого канала» заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

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«Важно, чтобы школьники могли получить аттестаты, поэтому принято решение выдавать аттестаты за девятый и 11-й классы по текущим оценкам, текущей успеваемости», — заявил Кравцов.

Помимо этого, по словам министра, в республиках открыто более 10 пунктов для сдачи ЕГЭ.