Симферополь, , 11:45 — REGNUM В ковидные стационары Республики Крым за сутки попали 13 новых пациентов, данные на 15 апреля опубликовал региональный оперативный штаб. Накануне, 14 апреля, сообщалось о 25 госпитализированных.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За сутки в Крыму подтверждено 109 новых случаев заражения коронавирусом, это на 32 случая меньше, чем накануне. Выписаны с выздоровлением 122 пациента, скончались ещё шесть крымчан с подтверждённым диагнозом COVID-19.

С начала пандемии в регионе подтверждено 180 425 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 172 619 человек. В коронавирусных стационарах за весь период побывали 58 249 крымчан. Жертвами инфекции стали 5 175 человек.