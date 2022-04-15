Восточный Иерусалим, Палестина, 15 апреля, 2022, 11:47 — ИА Регнум. В районе Старого Города в Иерусалиме произошли столкновения между палестинцами и израильской полицией. Об этом 15 апреля сообщает правительство Палестинской автономии на своей официальной странице в соцсети.

@nadplo Эвакуация пострадавших из района Аль-Аксы

По последним данным, в результате столкновений, центром которых стал район священной для мусульман мечети Аль-Акса, пострадали 152 человека.

По данным министерства здравоохранения Палестины, большинство из них получили ранения резиновыми пулями и отравления слезоточивым газом.

В правительстве Палестины сообщили, что столкновения в районе Аль-Аксы начались утром в пятницу, 15 апреля, с каждым часом обстановка в районе Старого Города становится всё более напряжённой.