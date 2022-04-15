Махачкала, , 11:42 — REGNUM Жители России среди прочих направлений для туризма в последнее время часто стали выбирать регионы Северного Кавказа. Так, в список самых востребованных этнических регионов, по результатам опроса пользователей социальных сетей, проведенного российским сервисом бронирования жилья Tvil. ru, вошли Карачаево-Черкесия, Дагестан и Кабардино-Балкария.

Евгений Евгеньевич Лансере. Дагестан

В топе субъектов-лидеров Дагестан занял второе место после Алтая, набрав 14% голосов. За Кабардино-Балкарию проголосовали 8% пользователей соцсетей, за Карачаево-Черкесию — 4%. При этом несомненным лидером по направлениям для этнического туризма стал Алтай с результатом 42%.

Проголосовавшие за Дагестан отметили, что поехали бы в республику, для того чтобы увидеть Сулакский каньон, Сарыкумский бархан, побывать в самом древнем городе РФ Дербенте, познакомиться с бытом горцев.