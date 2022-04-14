Москва, 15 апреля, 2022, 11:41 — ИА Регнум. Центральный банк РФ не допустит серьёзного роста закредитованности населения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 апреля заявила доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова. Так она прокомментировала информацию о том, что в РФ выросла доля срочных займов.

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«С началом введения санкций ряд компаний стали закрываться на территории России. Население психологически не знало, чего ожидать, кто-то потерял работу, сбережений было недостаточно. Часть граждан успели взять кредиты и кредитные карты до существенного повышения ключевой ставки. Далее было неясно, возможно ли ее повышение в дальнейшем. Помимо этого, на некоторые товары граждане тоже брали именно такие виды кредита, опасаясь ещё большего роста цен или исчезновения товаров, — объяснила Ермилова. — Сейчас ситуация постепенно стабилизируется. Однако вопросы с трудоустройством остаются. Предполагается, что рынок микрокредитования будет расти исходя из прогнозных показателей. Но ЦБ РФ в любом случае не допустит серьёзного повышения закредитованности населения».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о росте в России рынка микрокредитования.