Пенза, 15 апреля, 2022, 11:41 — ИА Регнум. В Пензенской области за последние сутки выявили 164 случая заражения коронавирусом, выписали 218 человек. В ковид-центры доставили 36 пациентов, сообщает общероссийский оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По состоянию на 15 апреля общее количество заражений коронавирусом в Пензенской области достигло 182 578 случаев. Выздоровели за все время 175 568 пациентов, скончались 5715 человек, в том числе восемь — за сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, ученые из Китайской академии медицинских наук и Медицинского колледжа Пекинского союза и их сотрудники проанализировали посмертные образцы тканей пациентов.

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