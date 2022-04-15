Улан-Удэ, , 11:40 — REGNUM В Бурятии 15 апреля прошла церемония прощания с Героем России Максимом Концовым, погибшим в ходе спецоперации на Украине. Об этом написал в своём телеграмм-канале глава республики Алексей Цыденов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В Бурятии простились с погибшим в боях на Украине Максимом Концовым Телеграмм-канал Алексея Цыденова

24 марта разведгруппа под его руководством вступила в бой с диверсионно-разведывательной группой националистов.

«Наш земляк, пожертвовав собой, спас товарищей. В результате мужественных и решительных действий лейтенанта Концова группа нацистов была уничтожена, несколько диверсантов взяты в плен», — отметил глава.

За проявленный героизм Указом президента Владимира Путина, Максим Концов был представлен к званию Героя России.

Как сообщало ИА REGNUM, звезду вручили накануне родным офицера. Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков рассказал, что его именем назовут одну из улиц.

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