Иркутск, , 11:40 — REGNUM В Иркутской области по состоянию на 15 апреля с начала сезона активности клещей в лечебно-профилактические учреждения обратилось 46 пострадавших от укусов клещей, в том числе 14 детей. Об этом сообщает территориальное управление Роспотребнадзора.

Клещ Catkin

Известно, что укусы отмечены в Иркутске, в Ангарске, а также — в Иркутском, Шелеховском, Слюдянском, Боханском, Баяндаевском и Эхирит-Булагатском районах.

Исследовано 27 клещей, 5 из которых, заражены иксодовым клещевым боррелиозом.

Как сообщало ИА REGNUM, к середине мая 2021 года в Иркутской области с начала сезона активности клещей было зарегистрировано 1422 обращения от пострадавших, причём, 288 из них — дети.

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