Миасс, Челябинская область, 15 апреля, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Житель Миасса Челябинской области тайно оформил кредит на свою знакомую и затем уехал с полученными деньгами в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Prokuror-kaluga.ru Кредиты

Пострадавшей оказалась женщина 1976 года рождения. В ходе проверки выяснилось, что мужчина 1982 года рождения, уже ранее судимый, воспользовался её телефоном и паспортными данными. А затем через банковское приложение взял 277 тыс. рублей и потратил деньги.

Подозреваемого удалось задержать в Сочи. Силовики проверяют его на причастность к совершению аналогичных противоправных эпизодов.