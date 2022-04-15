Лондон, , 11:57 — REGNUM В Великобритании растут цены и падают реальные доходы, в таких условиях оказались местные предприниматели и потребители. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Великобритания Billy Hicks

В репортаже говорится, что в цене выросли сырьё и товары, энергоносители и топливо. Это отражается на стоимости почти всех товаров, поступающих в магазины «с полей и заводов».

Хуже всего то, что ситуация будет усугубляться, отмечает телеканал.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители британских продовольственных банков предупредили, что повышение цен на продукты и электричество толкает часть населения «краю пропасти».

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