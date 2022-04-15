* Талибы — запрещённая в России организация

Фирузкух, , 11:37 — REGNUM Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) наказали «за нарушение поста» проезжего хазарейца-шиита в городе Фирузкух, административном центре афганской провинции Гор. Источник сообщил газете «8 Собх», что он был задержан талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) во время приёма пищи в гостинице.

Афганистан Afghanistan Matters

По словам собеседника, после ареста талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) запихивали ему в рот еду и водили по улицам города. На фотографиях, которые попали в газету, видно, что его руки связаны за спиной, а горская лепёшка засунута ему в рот.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили во время своего «шоу», что это станет «примером» для других. Однако, согласно религиозным текстам, больным и путникам разрешается разговляться и не совершать молитвы, а пост они могут соблюсти и в другое время.

Согласно шиитскому праву, любой путник, намеревающийся проехать расстояние до восьми фарсахов (40-45 километров), может разговляться, когда окажется на таком расстоянии, что призыв к молитве из пункта его отправления уже не будет слышен.