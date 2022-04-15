Лима, , 11:48 — REGNUM Министр здравоохранения Перу Хорхе Пенья заявил 14 апреля, что более 50% населения страны уже получило третью дозу вакцины от коронавируса, что означает вакцинацию 14 миллионов человек. Об этом сообщает новостное агентство El Peruano.

Вакцинация в Перу (сс) Ministerio de Defensa del Perú

Кампанию по вакцинации населения усилили в рамках программы «безопасная Страстная неделя без ковида», в ходе которой пункты мобильной вакцинации были развернуты в общественных местах, на вокзалах, спортивных площадках, парках и церквях. Глава минздрава добавил, что для обеспечения эпидемиологической безопасности третью дозу должны получить 80% граждан Перу.

«У нас всё ещё есть большая группа уязвимого населения, которая может попасть в больницы, поэтому мы не можем снимать маски, пока не достигнем 80% вакцинации. Если мы к этому не придём, то о снятии ограничений можно и не думать», — подчеркнул он.

Пенья также отметил, что возвращение к полному заполнению образовательных учреждений может быть возможно только в том случае, если все несовершеннолетние в возрасте от пяти до 11 лет получат вторую дозу вакцины.

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