Саратов, , 11:36 — REGNUM В Саратовской области подтвердили за минувший день 261 случай заражения коронавирусом. В больницы госпитализировали 51 пациента, выписали по выздоровлении 395 человек. Об этом 15 апреля сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Всего подтверждено 245 819 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 237 224 пациента.

На стационарном лечении находятся 538 человек, на амбулаторном — 2391.

С начала пандемии от COVID-19 в регионе скончались 5897 человек, из них четверо — за сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, назальная вакцина от коронавируса была зарегистрирована Минздравом России 1 апреля. По словам главы Минздрава России Михаила Мурашко, назальная вакцина может быть внесена в обновленные рекомендации по ревакцинации населения.

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