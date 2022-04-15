Саратов, 15 апреля, 2022, 11:36 — ИА Регнум. В Саратовской области подтвердили за минувший день 261 случай заражения коронавирусом. В больницы госпитализировали 51 пациента, выписали по выздоровлении 395 человек. Об этом 15 апреля сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего подтверждено 245 819 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 237 224 пациента.

На стационарном лечении находятся 538 человек, на амбулаторном — 2391.

С начала пандемии от COVID-19 в регионе скончались 5897 человек, из них четверо — за сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, назальная вакцина от коронавируса была зарегистрирована Минздравом России 1 апреля. По словам главы Минздрава России Михаила Мурашко, назальная вакцина может быть внесена в обновленные рекомендации по ревакцинации населения.

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