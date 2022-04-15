Благовещенск, 15 апреля, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Снесена часть здания Амурского областного Дома народного творчества. Ранее заявлялось, что в рамках нацпроекта «Культура» её будут реставрировать, сообщило АСН24.

(сс) Momentmal Снос

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В ответ на вопросы возмущённых горожан директор Центра по сохранению историко-культурного наследия Амурской области Денис Волков пояснил, что все работы ведутся в рамках проекта, и снесена пристройка, возведённая в 1952 году (основная часть построена в 1901). В здании проведут ремонтные работы и пристроят к нему новое крыло, в дореволюционном стиле.

«Ничего страшного не происходит. Крыло построено в 1930–50-е годы и признано аварийным», — убедил любителей истории начальник Госинспекции по охране объектов культурного наследия Виталий Ребизант.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Приамурье общественники написали возмущённое письмо мэру города и пообещали обратиться в следственный комитет, Генпрокуратуру и администрацию президента РФ по поводу сноса здания, обладающего исторической ценностью.