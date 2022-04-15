ВЭБ. РФ и Промсвязьбанк начинают работу в Крыму — власти
Симферополь, 15 апреля, 2022, 11:34 — ИА Регнум. ВЭБ. РФ и Промсвязьбанк начинают работу на территории Крымского полуострова. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Республики Крым 15 апреля.
Кивико уточнила, что в сферу интересов Промсвязьбанка входят комплексная поддержка инвестиционных проектов, финансирование строительства жилой и коммерческой недвижимости, в том числе туристических объектов, банк также намерен участвовать в решении инфраструктурных задач с использованием механизма государственно-частного партнерства. ВЭБ. РФ занимается проектами развития городской экономики в крупных городах региона, а также проектами по повышению качества жизни.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин дал поручение открыть филиалы Промсвязьбанка в Крыму и Севастополе до 1 октября 2022 года.