Ульяновск, 15 апреля, 2022, 11:34 — ИА Регнум. В Ульяновской области продолжается прививочная кампания от ковида, в том числе особое внимание уделяется пожилым гражданам. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Власти отмечают, что в регионе реализуется проект по информированию граждан старше 60 лет о профилактике и вакцинации от COVID-19. Его задача – обеспечить доступность записи на ревакцинацию людей, не имеющих возможность оставить заявку онлайн, а также напомнить пожилым о сроках ревакцинации.

Две недели мероприятия проводились на базе городской больницы № 3 совместно с региональным Центром телемедицины, «эстафету» принимает больница № 4. За это время специалисты пообщались с 30 тыс. жителей, из них 800 человек согласились на ревакцинацию.

По сведениям министерства здравоохранения Ульяновской области, вакцинацию от ковида прошли 710 тыс. жителей, ревакцинацию – свыше 124 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, неделей ранее, 8 апреля, насчитывалось свыше 704 тыс. привитых от ковида, уровень коллективного иммунитета в Ульяновской области оценивался в 53,3%.