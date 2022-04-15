Усольский район, Иркутская область, , 11:34 — REGNUM ГУ МЧС РФ по Иркутской области известило о масштабном пожаре, произошедшем 15 апреля в садоводстве «Солнечное» посёлка Белореченский Усольского района. По данным спасателей, огонь распространился на 3,5 тысячи квадратных метров, повредив девять дачных домов и надворные постройки.

Пожар в садоводстве «Солнечное», Иркутская область МЧС

Для предотвращения перехода огня на лесной массив была привлечена тяжёлая техника и произведена опашка территории. В настоящее время продолжается ликвидация пожара, осложняемая отсутствием водоисточников. В тушении задействованы 49 человек и 15 единиц техники Усольского, Ангарского и Иркутского пожарно-спасательных гарнизонов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приангарье утверждены перечни населенных пунктов и объектов экономики, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров в пожароопасный сезон 2022 года. Туда вошли 603 объекта.

Читайте также: В Приангарье угрозе лесных пожаров подвержены сотни населенных пунктов