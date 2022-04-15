Томск, 15 апреля, 2022, 11:33 — ИА Регнум. В Томской области зарегистрировано ещё три летальных случая от COVID-19. Всего к настоящему времени жертвами коронавируса в регионе стали 808 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба.

Дарья Драй ИА REGNUM Реанимация

Общее число выявленных случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 128 409. За прошедшие сутки диагноз подтвердился у 103 жителей области. 30 заразившихся госпитализированы в ковидные стационары.

Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 125 381 человек, в том числе 189 за последние сутки.