Москва, 15 апреля, 2022, 11:32 — ИА Регнум. В России продолжается работа с украинскими военнослужащими, которые сдались в плен. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Продолжается работа с военнослужащими, сдавшимися в плен. На территории России их содержится более тысячи. Подавляющее большинство допрошено следователями», — говорится в сообщении.

Отмечается, что среди военнопленных — пять командиров бригад ВСУ, принимавших участие в боевых действиях против населения Донбасса.