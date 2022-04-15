Санкт-Петербург, , 11:39 — REGNUM Кировский завод сможет обеспечить импортозамещение в производстве коммунальной и дорожно-строительной техники, необходимой для нужд Санкт-Петербурга. Об этом 15 апреля сообщили в пресс-службе ПАО «Кировский завод».

Техника Пресс-служба ПАО «Кировский завод»

«Петербургский тракторный завод» (входит в группу компаний «Кировский завод») перепрофилирует свою работу под производство коммунальной и дорожной техники. Соответствующий заказ поступил от городского правительства во время встречи губернатора Петербурга Александра Беглова и директора завода Сергея Серебрякова.

Бизнес-план по увеличению выпуска техники Смольный должен получить от подрядчика в течение месяца. Правительство города, в свою очередь, обеспечит проект инвестициями для поддержки производства.

«Петербург активно развивается, ему нужна современная строительная и уборочная техника. Промышленность – наша градообразующая отрасль. Мы должны использовать ее потенциал нашей во всех сферах городского хозяйства максимально эффективно», — заявил Александр Беглов.

Ранее в Смольном заявили, что приобретение техники для уборки города, будет проходить в соответствии с необходимой потребностью. На сегодняшний день «Петербургский тракторный завод» выпускает шесть видов техники: фронтальные погрузчики, универсальные дорожные машины, колесные бульдозеры, тягачи, снегоочистители, опороперевозчики.

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