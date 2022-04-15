Калининград, 15 апреля, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Бомбардировщики Су-24М морской авиации Балтийского флота 14 апреля отработали на полигоне в Калининградской области практическое бомбометание и прикрытие сухопутной группировки войск с воздуха. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО) на сайте Минобороны РФ.

Alexander Mishin Фронтовой бомбардировщик Су-24М

пресс-служба ЗВО «В рамках плановых полётов экипажи бомбардировщиков Су-24М, под прикрытием истребителей Су-27, нанесли высокоточные бомбовые удары по командным пунктам, железнодорожным путям и мостам, а также уничтожили живую силу и боевую технику условного противника на авиационном полигоне в Калининградской области».

Прицельное бомбометание выполнялось практическими авиабомбами с высот от 200 метров до двух километров по полноразмерным мишеням, которые имитируют командные пункты, мосты, железнодорожные развязки, инженерные укрепления, живую силу и технику условного противника.

Анализ данных, полученных средствами объективного контроля, установленными на истребителях и бомбардировщиках, а также на земле в районе боевого применения, показал стопроцентное поражение всех целей. В учениях принимало участие более десяти лётных экипажей

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе учений по противовоздушной обороне, завершившихся в Саратовской области, расчёты зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» подразделений ПВО Центрального военного округа успешно «уничтожили» баллистические ракеты условного противника.

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