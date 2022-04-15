Бугульма, Татария, , 11:39 — REGNUM В Татарии три человека, в том числе 17-летний юноша, подозреваются в убийстве 46-летней жительницы города Бугульма. Об этом сообщает следственное управление СКР по РТ.

Избиение Prokuror-kaluga.ru

Тело женщины с признаками утопления, а также переломами ребер было обнаружено утром 14 апреля в реке Бугульминке.

По предварительным данным, один из подозреваемых состоял в близких отношениях с женщиной. Он избил ее, а затем с сообщниками вывез на реку, где ее утопили.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

ИА REGNUM напоминает, ночью 6 апреля 2021 года в квартире одного из домов по улице Одесская в Ульяновске безработные 28-летний и 20-летний жители Татарии напали на хозяйку квартиры, используя электроразрядник и нож, а затем задушили женщину.

Читайте также: Двое жителей Татарии жестоко расправились с женщиной в Ульяновске