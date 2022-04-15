В ВС Южной Кореи выявили свыше 1,6 тыс. случаев заражения коронавирусом
Сеул, 15 апреля, 2022, 11:30 — ИА Регнум. В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 15 апреля сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.
По их словам, коронавирус выявлен у 1647 человек, включая представителей сухопутных войск, военно-воздушных сил, военно-морских сил, морской пехоты, министерства обороны и Объединенного комитета начальников штабов.
Общее число подтверждённых случаев в вооруженных силах увеличилось до 114 656.
Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 125 846 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до16 104 869.
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