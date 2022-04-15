Сеул, 15 апреля, 2022, 11:30 — ИА Регнум. В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 15 апреля сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

(сс) U.S. Army photos by Cpl. Han, Jae Ho Вооружённые силы Республики Корея

По их словам, коронавирус выявлен у 1647 человек, включая представителей сухопутных войск, военно-воздушных сил, военно-морских сил, морской пехоты, министерства обороны и Объединенного комитета начальников штабов.

Общее число подтверждённых случаев в вооруженных силах увеличилось до 114 656.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 125 846 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до16 104 869.

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