Москва, 15 апреля, 2022, 11:29 — ИА Регнум. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила упростить вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения в России. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

Government.ru Виктория Абрамченко

«Вице-премьер поручила упростить порядок формирования земельных участков сельскохозяйственного назначения, вовлечение в оборот которых предусматривается госпрограммой», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что соответствующие предложения должны быть подготовлены уже к 29 апреля 2022 года.