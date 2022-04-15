Касли, Челябинская область, , 11:28 — REGNUM В Каслинском районе Челябинской области удалось найти десятилетнюю девочку, которая ранее ушла из дома и не вернулась. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Полиция Vkirove.ru

Школьницу обнаружили полицейские в микрорайоне Ловашова на улице. Её доставили в отдел полиции и проиноформировали об этом её родителей.

Как сообщало ИА REGNUM, тревогу подняла мать ребёнка. После того, как её дочь не вернулась домой, она обратилась в полицию.

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