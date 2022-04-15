Москва, , 11:27 — REGNUM Государства Евразийского экономического союза (ЕАЭС) со временем смогут отказаться от доллара во взаимных расчетах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 апреля заявил доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Аяз Алиев. Так он прокомментировал соответствующие прогнозы директора первого департамента стран СНГ российского МИДа Михаила Евдокимова.

Доллары Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Разговоры о переводе расчётов на другие валюты между странами ЕАЭС идут давно. Одномоментно переход осуществить сложно, но со временем перевод на расчёты в другие валюты осуществить вполне возможно, — сказал Алиев. — Для более оперативного перехода на расчёты не в долларах нужно организовать совместную финансовую платформу, платёжную систему, которая внесла бы стабильность и была бы эффективной для всех участников союза».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Евдокимов заявил, что страны – члены ЕАЭС хотят уйти от расчетов в долларах.

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