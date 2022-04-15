Манагуа , , 11:27 — REGNUM Власти Никарагуа выразили сожаление по поводу гибели более 300 человек в южноафриканской провинции Квазулу-Натал после сильного наводнения в регионе. Об этом пишет Prensa Latina.

Никарагуа Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В послании, подписанном президентом страны Даниэлем Ортегой и вице-президентом Росарио Мурильо, власти признали усилия правительства ЮАР по преодолению последствий трагедии.

«Мы признаем огромные усилия Службы предотвращения и реагирования на стихийные бедствия вашего правительства в борьбе с этой трагедией, [которая] действует быстро и решительно, чтобы защитить братский южноафриканский народ», — говорится в тексте послания.

Власти Никарагуа пожелали, чтобы молитвы, братство и солидарность сопровождали южноафриканский народ и правительство в это трудное время: «Мы присоединяемся в молитве к вам, вашему правительству и вашему народу, прося Бога, чтобы семьи жертв нашли мир, спокойствие и утешение в священной памяти о своих близких».