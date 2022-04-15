Гардез, Афганистан, , 11:26 — REGNUM Сотрудники частной радиостанции «Голос Пактии» в одноимённой провинции Афганистана сообщили, что спустя семнадцать лет работы она прекратила свою деятельность на неопределённый срок.

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Забихулла Аюби, один из руководителей радиостанции, заявил газете «8 Собх», что причиной закрытия стали финансовые проблемы.

Кроме того, в заявлении, опубликованном сотрудниками радио, говорится, что трое бывших сотрудников радиостанции были убиты в разные годы: Зия Арман — в 2012 году, Зохал Паштунъяр Омари — в 2020 году и Туфан Омари — в 2021 году. Но ни при предыдущем правительстве, ни при талибах (организация, деятельность которой запрещена в РФ) дела об этих убийствах не были расследованы.

Открытая семнадцать лет назад, радиостанция «Голос Пактии» обеспечивала работой более чем 20 человек. По словам сотрудников «Голоса Пактии», она вела новостные, религиозные, экономические, медицинские, социальные и развлекательные передачи.

Ассоциация свободных журналистов Афганистана сожалеет о приостановке вещания радиостанции «Голос Пактии», заявляя, что экономические проблемы являются одной из основных причин закрытия афганских СМИ.