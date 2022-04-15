Абакан, 15 апреля 2022, 11:26 — REGNUM Сотрудники Федеральной службы безопасности России разоблачили в Хакасии экстремистское сообщество, стремившееся ликвидировать Россию как государство и пытавшихся создать боевые подразделения с привлечением военных. Об этом 15 апреля сообщает региональное управление ФСБ.
Отмечается, что были пресечены попытки создания боевых подразделений с привлечением военнослужащих одного из гарнизонов ВС России, а также получения доступа к оружию и боеприпасам.
В ходе обысков дома и в офисе фигурантов изъяты в том числе оружие и экстремистские материалы. Оба организатора сообщества заключены в СИЗО.