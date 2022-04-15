Москва, , 11:34 — REGNUM Российские военные уничтожили пусковую установку тактического ракетного комплекса «Точка-У» под Донецком, об этом официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил 15 апреля на брифинге.

«Точка-У» VoidWanderer

Он уточнил, что пусковая установка тактических ракет «Точка-У», находившаяся в районе населённого пункта Ясеновое, уничтожена ночью ударом высокоточной ракеты воздушного базирования. Там же поражён пункт временной дислокации формирования украинских националистов, до 20 единиц бронетанковой техники и до 50 националистов.

Кроме того, такие же ракеты поразили ещё пять украинских военных объектов. Это скопления украинской военной техники и вооружения в районах населенных пунктов Дергачи, Новоелизаветовка, Повстанское, а также склады ракетно-артиллерийского вооружения и топлива в Николаеве и Парутино.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние восемь недель украинские силовики выпустили пять ракет «Точка-У» по объектам в Луганской Народной Республике.

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