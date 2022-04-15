Гавана, 15 апреля, 2022, 11:31 — ИА Регнум. Парламент Кубы ратифицировал 14 апреля документ, подтверждающий стремление острова к дружбе и укреплению сотрудничества с Белоруссией в честь 30-летия установления дипломатических связей. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

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Гавана и Минск отметят тридцатую годовщину дипломатических отношений 16 марта этого года. Посол Белоруссии на Кубе Валерий Барановский отметил, что его страна переживает период роста и готова к активизации новых направлений для сотрудничества.

Посол Кубы в Белоруссии Хуан Вальдес передал президенту Белоруссии Александру Лукашенко поздравления кубинского лидера Мигелся Диас-Канеля и министра иностранных дел Бруно Родригеса. Диас-Канель высоко оценил политические и экономические связи между странами.