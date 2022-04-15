Белгород, 15 апреля, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Новым спикером Белгородской областной думы 15 апреля избран Юрий Клепиков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

https://www.belduma.ru Ольга Павлова

Депутаты парламента единогласно поддержали сложение полномочий председателя думы Ольги Павловой, вице-спикера Елены Бондаренко и заместителя председателя Валерия Сергачёва.

Кандидатура нового спикера Юрия Клепикова, до этого занимавшего должность первого заместителя председателя, была выдвинута решением собрания фракции «Единой России» и утверждена решением президиума Генерального совета партии, уточнил в соцсетях губернатор Вячеслав Гладков.

Первыми заместителями нового председателя стали глава профсоюзов работников ЖКХ Любовь Киреева и советник председателя правления ПФР аппарата при руководстве ПФР Александр Шумейко, вице-спикером также стала Елена Романенко.

Ни один из освобождённых от должностей депутатов на заседании не присутствовал.