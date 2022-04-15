Париж, 15 апреля 2022, 11:24 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что застрявшие в Сирии дети французских джихадистов будут репатриированы, передает BFM TV.
Глава государства подчеркнул, что сироты с французским гражданствам, застрявшие в Сирии, должны быть репатриированы.
«Эти операции будут проведены», — заявил президент Франции, не вдаваясь в подробности.
Как сообщало ИА REGNUM, кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен выступила с предложением для стран, которым выгодны определенные российские санкции: они могли бы «внести свой вклад» в пользу пострадавших от их решений людей.
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