Париж, 15 апреля, 2022, 11:24 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что застрявшие в Сирии дети французских джихадистов будут репатриированы, передает BFM TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Макрон

Глава государства подчеркнул, что сироты с французским гражданствам, застрявшие в Сирии, должны быть репатриированы.

«Эти операции будут проведены», — заявил президент Франции, не вдаваясь в подробности.

Как сообщало ИА REGNUM, кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен выступила с предложением для стран, которым выгодны определенные российские санкции: они могли бы «внести свой вклад» в пользу пострадавших от их решений людей.

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