Москва, , 11:24 — REGNUM Специальная военная операции Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины способствовала сплочению и объединению российского общества. Об этом 15 апреля заявил Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин в ходе заседания указанного общества по теме исторического проекта партии «Единая Россия».

Сергей Нарышкин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Наша встреча проходит на фоне специальной военной операции российской армии на Украине. Достижение поставленных президентом России задач, а именно обеспечение безопасности жителей Донбасса и искоренение внешней угрозы в адрес нашей страны объединило и сплотило все российское общество», — сказал он.

Также Нарышкин отметил, что поездка секретаря генерального совета партии «Единая Россия» Андрея Турчака на освобожденные от украинских неонацистов территории республик Донбасса вызвала большое внимание к себе.

Кроме того, глава СВР отметил, что это стало важным политическим шагом и за ним последовали реальные дела: поставки гуманитарной помощи в республики Донбасса и помощь тысячам беженцев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Службы внешней разведки СВР Сергей Нарышкин заявил, что тех жителей РФ, которые не поддержали спецоперацию ВС России по денацификации Украины, ожидает судьба украинского гетмана Ивана Мазепы, который предал русского царя Петра I в начале 18 века во время Северной войны со Швецией.